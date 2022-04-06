В Угледаре оккупанты обстреляли из артиллерии людей во время раздачи гуманитарки: два человека погибли, пять ранены — глава Донецкой ОВА

6 апреля, 12:45
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Людей обстреляли, когда они стояли в очереди за гуманитаркой (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Людей обстреляли, когда они стояли в очереди за гуманитаркой (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В Угледаре Донецкой области российские оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Место раздачи гуманитарной помощи были обстреляны российскими фашистами из реактивной артиллерии в Угледаре», — написал он в своем Telegram.

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На данный момент известно о двух погибших, еще пять человек получили ранения.

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 апреля — 42-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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