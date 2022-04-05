Ситуация в Луганской области: оккупанты пытались пойти на штурм, в Рубежном погибших хоронят во дворах — глава ОВА 5 апреля, 08:40 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают уничтожать города в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Ситуация в Луганской области остается тяжелой, российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты региона.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, 4 апреля в районе Новотошковского, Нижнего, Попасной и Рубежного оккупанты попытались пойти на штурм, но были вынуждены отойти на занятые позиции.

Видео дня

«Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах», — добавил он.

Гайдай также уточнил, что за минувшие сутки в Луганской и Донецкой областях украинские военные отбили семь атак врага. Были уничтожены семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийских системы противника.

Слушайте подкаст на эту тему

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.





Россия напала на Украину 24 февраля. 5 апреля — 41-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.