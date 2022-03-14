В Россию прибыли около 400 сирийских наемников для участия в войне против Украины — Генштаб ВСУ 14 марта, 14:29 Цей матеріал також доступний українською Россия обстреливает украинские города с воздуха (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Около 400 сирийских наемников прибыли в Россию для участия в войне против Украины, сообщили в Генштабе ВСУ.

«По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более тысячи человек, около 400 человек уже прибыли в РФ», — отметили там.

По данным Генштаба, вблизи украинской границы в Ростовской области РФ и Гомельской области Беларуси развернуты лагеря для их размещения и подготовки.

Они готовятся выполнять преступные приказы российских оккупантов за вознаграждение.

11 марта стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу помочь 16 тысячам наемникам из Ближнего Востока добраться до «зоны боевых действий» в Украине, чтобы воевать на стороне оккупантов.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после потерь, которые российские войска понесли в результате боев с ВСУ, оккупантам не остается ничего другого, как собирать по всей России резервистов и срочников, или завозить «головорезов из Сирии».

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