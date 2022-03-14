В Россию прибыли около 400 сирийских наемников для участия в войне против Украины — Генштаб ВСУ

14 марта, 14:29
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Россия обстреливает украинские города с воздуха (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Россия обстреливает украинские города с воздуха (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Около 400 сирийских наемников прибыли в Россию для участия в войне против Украины, сообщили в Генштабе ВСУ.

«По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более тысячи человек, около 400 человек уже прибыли в РФ», — отметили там.

По данным Генштаба, вблизи украинской границы в Ростовской области РФ и Гомельской области Беларуси развернуты лагеря для их размещения и подготовки.

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Они готовятся выполнять преступные приказы российских оккупантов за вознаграждение.

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11 марта стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу помочь 16 тысячам наемникам из Ближнего Востока добраться до «зоны боевых действий» в Украине, чтобы воевать на стороне оккупантов.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после потерь, которые российские войска понесли в результате боев с ВСУ, оккупантам не остается ничего другого, как собирать по всей России резервистов и срочников, или завозить «головорезов из Сирии».

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Наемники Сирия Война России против Украины

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