Более 20 военных комплексов частично или полностью остановили работу — Генштаб ВСУ 24 марта, 15:28 Цей матеріал також доступний українською Предприятия военно-промышленного комплекса России пострадали из-за санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Минобороны РФ/Facebook)

Более 20 предприятий военно-промышленного комплекса России частично или полностью приостановили работу, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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«В последние две недели более 20 предприятий военно-промышленного комплекса российской федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей», — отметили там.

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В ведомстве добавили, что приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии Вымпел.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сегодня ровно месяц, как войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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