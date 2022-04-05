Украинские военные сбили две ракеты оккупантов в Полтавской области — глава ОВА 5 апреля, 15:42 Цей матеріал також доступний українською Силы ПВО уничтожили вражеские ракеты над Полтавской областью (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Украинские военные сбили две ракеты российских оккупантов на севере Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, обломки повредили линию электропередач. Из-за этого пять сел в регионе остались без света.

Видео дня

«Обломками повредило линии электропередачи, поэтому в пяти селах пока нет света, а также в одном частично. Ремонтники уже уехали, сегодня планируем возобновить электроснабжение», — резюмировал Лунин.

2 апреля Россия впервые с начала войны нанесла ракетные удары по Полтавской области — пострадали инфраструктурные объекты в Полтаве, Кременчуге и Миргороде.

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 апреля — 41-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.