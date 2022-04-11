Российские оккупанты могут применить фосфорные боеприпасы в боях за Мариуполь — Минобороны Британии 11 апреля, 09:21 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разрушили почти все здания в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты могут применить фосфорные боеприпасы в боях за Мариуполь, сообщили в Минобороны Британии.

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«Предварительное применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает вероятность их будущего применения в Мариуполе по мере усиления боев за город», — отметили в разведке британского оборонного ведомства.

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Там подчеркнули, что Россия также продолжает использовать неуправляемые бомбы, что снижает ее способность различать цели и наносить удары. Такие действия оккупантов значительно увеличивают риск новых жертв среди гражданского населения.

В Минобороны Британии сообщили, что за минувшие сутки украинским войскам удалось отразить несколько атак войск РФ. В результате этого были уничтожены российские танки, автомобили и артиллерийское оборудование.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

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Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они обстреливают город с земли, воздуха и моря.



31 марта российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке Донецкой области.



Фосфорные боеприпасы — это огнеопасные боеприпасы, содержащие белый фосфор. Он очень активно загорается от контакта с кислородом.

Белый фосфор вызывает не просто ожоги, а глубокие раны, начиная от поражения костей до омертвения тканей. Известно, что использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией.

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