На фоне заявлений РФ по Донбассу. В зоне ООС и в Мариуполе идут тяжелые бои — Арестович

30 марта, 12:44
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В РФ завили, что оккупанты сосредоточатся на захвате Донбасса (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В РФ завили, что оккупанты сосредоточатся на захвате Донбасса (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На Донбассе в Мариуполе и в зоне проведения Операции Объединенных сил идут тяжелые бои, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Война России против Украины — главные события 30 марта

«Там сейчас очень тяжелые бои идут. Уже не говоря о Мариуполе, где город наполовину взят и тяжелые бои идут прямо на улицы», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Арестовича, на юге Украины оккупанты становятся в оборону в районе Херсона. Он подчеркнул, что украинские войска ведут тактические боевые действия, чтобы его подвинуть.

Арестович также высказал предположение, что война в активной фазе будет длиться еще не менее недели.

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Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

Позже в минобороны РФ заявили, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донбасс Мариуполь Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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