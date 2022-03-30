На фоне заявлений РФ по Донбассу. В зоне ООС и в Мариуполе идут тяжелые бои — Арестович 30 марта, 12:44 Цей матеріал також доступний українською В РФ завили, что оккупанты сосредоточатся на захвате Донбасса (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На Донбассе в Мариуполе и в зоне проведения Операции Объединенных сил идут тяжелые бои, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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«Там сейчас очень тяжелые бои идут. Уже не говоря о Мариуполе, где город наполовину взят и тяжелые бои идут прямо на улицы», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Арестовича, на юге Украины оккупанты становятся в оборону в районе Херсона. Он подчеркнул, что украинские войска ведут тактические боевые действия, чтобы его подвинуть.

Арестович также высказал предположение, что война в активной фазе будет длиться еще не менее недели.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

Позже в минобороны РФ заявили, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

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