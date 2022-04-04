Обстрелы Луганской области: во время атаки оккупантов погибли два волонтера — глава ОВА 4 апреля, 08:45 Цей матеріал також доступний українською Россия усилила обстрелы населенных пунктов Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Во время минометного обстрела российскими оккупантами Новодружеска Луганской области погибли два волонтера.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Атака произошла 3 апреля.

По словам Гайдая, волонтеры занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям. Одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался российский обстрел города.

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Россия также атаковала и другие населенные пункты области. В Северодонецке произошло возгорание многоэтажек, огнем также было охвачено несколько частных домов в Новодружеске.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса». После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях.

Тяжелые бои идут за Лисичанск, Северодонецк и Рубежное.

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