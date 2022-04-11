В городах Луганской области не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры — глава ОВА 11 апреля, 08:43 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают обстреливать жилые дома в городах Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В городах Луганской области не осталось ни одного уцелевшего объекта инфраструктуры, все разрушено российскими оккупантами.

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Об этом рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«В нашей области не зашилось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продуктами. Поэтому каждый обстрел жилого фонда — целенаправленный теракт», — написал он в своем Telegram.

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По словам Гайдая, многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. В Северодонецке разрушены частная клиника и школа, в Золотом — спортивный объект.

З минувшие сутки украинским военным удалось отбить атаку противник под Золотым, но враг продолжает обстреливать каждый город региона.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.

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