Больше всего — в Донецкой области. С начала войны в Украине от рук оккупантов погибли 186 детей, более 340 ранены 12 апреля, 08:56 Цей матеріал також доступний українською Игрушки, оставленные в местах боевых действий (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 186 детей, 344 ребенка получили ранения.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Такие данные по состоянию на вторник, 12 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 113, Киевской — 99, Харьковской — 76, Черниговской — 54, Николаевской — 40, Луганской — 36, Херсонской — 36, Запорожской — 22, столице — 16, Сумской — 16, Житомирской — 15.

В Офисе генпрокурора также рассказали о последних случаях гибели детей.

Так, во время фиксации уголовных правонарушений в Киевской области обнаружили расстрелянный гражданский автомобиль. Рядом были похоронены тела пяти человек, среди которых два ребенка 1 и 14 лет.

Также при проработке территории с. Гавриловка Бучанского района Киевской области обнаружено тело 5-летнего ребенка с множественными телесными повреждениями, полученными в результате разрыва артиллерийского снаряда.

8 апреля в результате обстрела российскими войсками жилого дома в Мариуполе погибла полуторагодовалая девочка. 11 апреля в Харькове от рук оккупантов погиб 13-летний мальчик.

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 апреля — 48-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



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