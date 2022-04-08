Сегодня в Украине проведут эвакуацию населения из десяти городов — список и маршруты
В Луганской области активно проводят эвакуацию населения из-за ужесточения боев (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
На пятницу, 8 апреля, в Украине запланированы десять гуманитарных коридоров для эвакуации населения.
Война России против Украины — главные события 8 апреля
Людей будут вывозить из Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Эвакуация будет проходить по следующим маршрутам.
Донецкая область: Мариуполь — Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
- Бердянск — Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).
- Токмак — Запорожье (на собственном транспорте и автобусах).
- Мелитополь — Запорожье (на собственном транспорте).
- Энергодар — Запорожье (на собственном транспорте).
Луганская область:
- Северодонецк — Бахмут.
- Лисичанск — Бахмут.
- Попасная — Бахмут.
- с. Горское — Бахмут.
- Рубежное — Бахмут.
Россия напала на Украину 24 февраля. 8 апреля — 44-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс. Из-за этого жителей Донецкой, Луганский и Харьковской областей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.
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