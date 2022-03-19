Несколько украинских бойцов в Харькове уничтожили российский спецназ, который засел в школе — УП 19 марта, 02:46 Цей матеріал також доступний українською Школа в Харькове после российского обстрела, 16 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Несколько украинских военных провели успешную операцию и уничтожили группу противника, в которую в том числе входили сотрудники Главного разведуправления РФ, сообщает Украинская правда со ссылкой на военнослужащего ВСУ и очевидцев.

По данным УП, это произошло около недели назад. Собеседник издания рассказал, что 20 российских оккупантов, среди которых были спецназначенцы ГРУ, засели в одной из харьковских школ в районе Салтовки.



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«Для уничтожения противника была спланирована специальная операция, которая в итоге прошла успешно. Удалось ликвидировать как минимум 15 россиян-оккупантов, о чем свидетельствуют фотографии, переданные УП очевидцами», — пишет издание.



Украинский военный, который участвовал в ликвидации вражеской группы, рассказал, что с украинской стороны потерь нет. Один боец ранен и находится в больнице, его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 14 тысяч человек личного состава. По словам президента Владимира Зеленского, еще десятки тысяч российских оккупантов ранены.

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