В 13 областях Украины возобновилось обучение — Минобразования 14 марта, 11:59 Цей матеріал також доступний українською В 13 областях начинается обучение (Фото:Trung Pham Quoc/Unsplash)

В понедельник, 14 марта, в 13 областях Украины возобновился образовательный процесс, который был приостановлен из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

«По информации департаментов образования и науки военных администраций, обучение стартовало в 13 областях. Форма образовательного процесса зависит от ситуации безопасности в каждом регионе, территориальной общине отдельно и обязательно согласована с военной администрацией», — отметил он.

Министр добавил, что восьми областях частично в общинах образовательный процесс начался, а частично продлены каникулы.

В четырех областях, где ситуация безопасности не позволяет, обучение приостановлено.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

14 марта — 19-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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