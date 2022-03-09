Восемь российских генералов были уволены за провалы в Украине — Данилов
Украинские военные активно дают отпор агрессору (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об оперативной ситуации в Украине по итогам двух недель полномасштабного вторжения России.
В эфире всеукраинского марафона на канале Рада Данилов напомнил, что, по прогнозам разведсообщества США, которые были озвучены комитету Конгресса, победа будет за Украиной:
«Это будет сложно — не нужно недооценивать врага — [но] мы его, прошу прощения за сленг, лупим по всем направлениям. Но они ползут, ползут как саранча… Отрабатывает территориальная оборона, Силы спецопераций, филигранно — наши военные. Там, где они [оккупанты] хотели продвинуться за день-два-три, продвигаются в лучшем случае за намного более долгое время, потому что все общество оказывает сопротивление».
По словам секретаря СНБО, планы врага немного изменились с начала полномасштабной войны в Украине, так как блицкриг провалился.
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«У них сменилось руководство: сняли с должностей около восьми генералов из-за того, что они не выполнили задачи, назначили новых. Мы четко понимаем, что происходит в РФ. Они в отчаянии», — заявил Данилов.
9 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты в Украине пытаются перегруппироваться и продвинуться по главным направлениям (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев), но им этого не дают сделать мощные ракетные, артиллерийские и авиационные удары украинских войск.
За 13 дней полномасштабной войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), более 1000 боевых бронированных машин и около 50 самолетов.
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