Восемь российских генералов были уволены за провалы в Украине — Данилов 9 марта, 20:06 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные активно дают отпор агрессору (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об оперативной ситуации в Украине по итогам двух недель полномасштабного вторжения России.

В эфире всеукраинского марафона на канале Рада Данилов напомнил, что, по прогнозам разведсообщества США, которые были озвучены комитету Конгресса, победа будет за Украиной:



«Это будет сложно — не нужно недооценивать врага — [но] мы его, прошу прощения за сленг, лупим по всем направлениям. Но они ползут, ползут как саранча… Отрабатывает территориальная оборона, Силы спецопераций, филигранно — наши военные. Там, где они [оккупанты] хотели продвинуться за день-два-три, продвигаются в лучшем случае за намного более долгое время, потому что все общество оказывает сопротивление».

По словам секретаря СНБО, планы врага немного изменились с начала полномасштабной войны в Украине, так как блицкриг провалился.

«У них сменилось руководство: сняли с должностей около восьми генералов из-за того, что они не выполнили задачи, назначили новых. Мы четко понимаем, что происходит в РФ. Они в отчаянии», — заявил Данилов.

9 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты в Украине пытаются перегруппироваться и продвинуться по главным направлениям (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев), но им этого не дают сделать мощные ракетные, артиллерийские и авиационные удары украинских войск.

За 13 дней полномасштабной войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), более 1000 боевых бронированных машин и около 50 самолетов.

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