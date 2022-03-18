На восточном направлении украинские бойцы уничтожили восемь российских танков, 11 БМП и до взвода пехоты

18 марта, 23:45
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Уничтоженный российский танк (фото от 17 марта 2022 года) (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Уничтоженный российский танк (фото от 17 марта 2022 года) (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток уничтожили восемь танков, 11 БМП и до взвода пехоты российских оккупантов.

Как сообщается в Facebook ОТГ, россияне в очередной раз безуспешно попытались прорвать оборону украинских бойцов сразу на нескольких направлениях.

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В 57-й отдельной мотопехотной бригаде 18 марта рассказали, что в результате столкновения российских оккупантов с украинскими защитниками, военные ВСУ пополнили штатное вооружение своего подразделения российским вооружением, в частности, десятью РПГ-22, тремя РПГ-7, восемью огнеметами Шмель и десятью АКМ-47.

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По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 18 марта Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины около 14200 человек личного состава, 450 танков, 1448 боевых бронированных машин, 93 самолета, 112 вертолетов и так далее.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Война России против Украины

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