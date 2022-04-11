Пограничники зафиксировали рост количества украинцев, которые возвращаются в Украину из-за границы

11 апреля, 13:58
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В ГПСУ рассказали о ситуации на украинской границе (Фото:ГПСУ/Facebook)

В ГПСУ рассказали о ситуации на украинской границе (Фото:ГПСУ/Facebook)

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Госпогранслужба Украины фиксирует рост количества украинцев, которые возвращаются домой из-заграницы.

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Об этом сообщил спикер украинского пограничного ведомства Андрей Демченко на брифинге.

«В последнее время мы также фиксируем увеличение граждан Украины, которые возвращаются домой. В первые дни в целом около 15 тыс. граждан Украины пересекали границу, двигаясь в направлении въезда в Украину. На данный момент это количество составляет около 25−30 тыс человек в сутки», — пояснил он.

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Демченко добавил, что большинство пересечений границы происходит на участке границы с Республикой Польша.

По последним данным ООН, более 4,3 миллионов украинцев выехали за границу, около 10 млн человек являются внутренне перемещенными лицами.

По данным опроса Социологической группы Рейтинг, треть украинцев, которые покинули свои дома с началом полномасштабного вторжения России, планируют вернуться в ближайшее время.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Госпогранслужба Украины Украинцы Война России против Украины

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