Братская могила с украинцами в Бузовой: США помогают документировать преступления российских оккупантов в Киевской области

12 апреля, 12:46
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В Бузовой Киевской области обнаружили братскую могилу с погибшими украинцами (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

В Бузовой Киевской области обнаружили братскую могилу с погибшими украинцами (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

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США помогают документировать преступления российских оккупантов в Бузовой Киевской области, где обнаружили братскую могилу с погибшими украинцами.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Как сообщили в посольстве США в Украине, Вашингтон оказывает поддержку многонациональной команде прокуроров и экспертов по военным преступлениям в документировании.

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«Новое массовое захоронение с десятками убитых в Бузовой под Киевом. Россия попытается свалить вину на других, но факты есть факты. Мы привлечем виновных к ответственности», — отметили там.

https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1513799878094295040

11 апреля Министерство обороны Британии сообщило об обнаружении братской могилы украинцев в селе Бузовая под Киевом. Такие данные предоставила разведка. Точное количество погибших не называется.

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Бузовая Киевской области обстреливалась с начала полномасштабного вторжения России. 1 марта снаряд оккупантов попал в роддом.

Украинские правоохранители подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   США Киевская область Война России против Украины

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