Братская могила с украинцами в Бузовой: США помогают документировать преступления российских оккупантов в Киевской области 12 апреля, 12:46 Цей матеріал також доступний українською В Бузовой Киевской области обнаружили братскую могилу с погибшими украинцами (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

США помогают документировать преступления российских оккупантов в Бузовой Киевской области, где обнаружили братскую могилу с погибшими украинцами.

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Как сообщили в посольстве США в Украине, Вашингтон оказывает поддержку многонациональной команде прокуроров и экспертов по военным преступлениям в документировании.

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«Новое массовое захоронение с десятками убитых в Бузовой под Киевом. Россия попытается свалить вину на других, но факты есть факты. Мы привлечем виновных к ответственности», — отметили там.

11 апреля Министерство обороны Британии сообщило об обнаружении братской могилы украинцев в селе Бузовая под Киевом. Такие данные предоставила разведка. Точное количество погибших не называется.

Бузовая Киевской области обстреливалась с начала полномасштабного вторжения России. 1 марта снаряд оккупантов попал в роддом.

Украинские правоохранители подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.





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