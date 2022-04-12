Братская могила с украинцами в Бузовой: США помогают документировать преступления российских оккупантов в Киевской области
В Бузовой Киевской области обнаружили братскую могилу с погибшими украинцами (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)
США помогают документировать преступления российских оккупантов в Бузовой Киевской области, где обнаружили братскую могилу с погибшими украинцами.
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Как сообщили в посольстве США в Украине, Вашингтон оказывает поддержку многонациональной команде прокуроров и экспертов по военным преступлениям в документировании.
«Новое массовое захоронение с десятками убитых в Бузовой под Киевом. Россия попытается свалить вину на других, но факты есть факты. Мы привлечем виновных к ответственности», — отметили там.
11 апреля Министерство обороны Британии сообщило об обнаружении братской могилы украинцев в селе Бузовая под Киевом. Такие данные предоставила разведка. Точное количество погибших не называется.
Бузовая Киевской области обстреливалась с начала полномасштабного вторжения России. 1 марта снаряд оккупантов попал в роддом.
Украинские правоохранители подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
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