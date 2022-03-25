Спутники Maxar показали снимки масштабных разрушений в Изюме после атак РФ 25 марта, 09:48 Цей матеріал також доступний українською Maxar Technologies показали разрушения в центре Изюма (Фото:Maxar Technologies)

Спутники компании Maxar Technologies показали масштабы разрушений в Изюме Харьковской области после атак российской авиации и артиллерии.

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Как сообщает CNN, на снимках зафиксированы разрушения в центральной части города. На одном из них виден огромный кратер шириной около 12 метров на школьном поле. Рядом — разрушенная школа, а на противоположной улице — частично разрушена больница.



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Фото: Maxar Technologies

Разрушено также большое здание котельной и все близлежащие жилые дома. Отмечается, что в этой части города, которую атаковали российские оккупанты, нет видимых военных целей.

В пяти километрах к северо-западу от Изюма видна колонна российской самоходной артиллерии, которая направляется к городу.

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На другом участке российская артиллерия направлена в центр Изюма.

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

Бои за Изюм Харьковской области продолжаются с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Город контролируют украинские военные.

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 марта — 30-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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