Украинская разведка обнародовала список военных Росгвардии РФ, причастных к преступлениям в Киевской области

7 апреля, 11:48
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Российские оккупанты разрушили более 80% зданий в Ирпене (Фото:International Committee of the Red Cross/Handout/Reuters)

Российские оккупанты разрушили более 80% зданий в Ирпене (Фото:International Committee of the Red Cross/Handout/Reuters)

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список российских военных, которые совершали преступления в захваченных городах Киевской области.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

В ведомстве обнародовали списки военнослужащих 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии (в/ч 6912), которая дислоцируется в Хабаровске.

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«За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности», — отметили там.

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В списке представлены имена российских оккупантов и телефоны их командиров, а также расположение колонн.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/286861500291944

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 апреля — 43-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Буча Киевская область Украинская разведка Росгвардия Война России против Украины

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