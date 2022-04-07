Украинская разведка обнародовала список военных Росгвардии РФ, причастных к преступлениям в Киевской области 7 апреля, 11:48 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты разрушили более 80% зданий в Ирпене (Фото:International Committee of the Red Cross/Handout/Reuters)

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список российских военных, которые совершали преступления в захваченных городах Киевской области.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

В ведомстве обнародовали списки военнослужащих 748 отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии (в/ч 6912), которая дислоцируется в Хабаровске.

Видео дня

«За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности», — отметили там.

В списке представлены имена российских оккупантов и телефоны их командиров, а также расположение колонн.

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 апреля — 43-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.