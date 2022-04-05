Украинская разведка обнародовала список военных РФ, причастных к преступлениям в Киевской области 5 апреля, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты совершали преступления во всех захваченных городах Киевской области (Фото:Maksim Levin//File Photo/Reuters)

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список российских военных, которые совершали преступления в захваченных городах Киевской области.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

В ведомстве обнародовали списки военнослужащих 96 отдельной разведывательной бригады 1 танковой армии Западного военного округа (в/ч 52634), которая дислоцируется в Нижнем Новгороде.

Видео дня

«За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности», — отметили там.

В списке представлены имена 52 российских оккупантов, их паспортные данные и звания.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. После этого весь цивилизованный мир был увидел зверства российских военных на захваченных территориях Украины.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.