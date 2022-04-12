С подрывом жилых домов и ракетными ударами. Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии — Буданов 12 апреля, 11:56 Цей матеріал також доступний українською Пожар на складах горючего в Белгороде (Фото:Russian Emergencies Ministry/Handout/Reuters)

Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в населенных пунктах РФ для нагнетания антиукраинской истерии, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

По его словам, провальное выполнение плана по мобилизации в России вынуждает режим российского диктатора Владимира Путина «пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать его против украинцев».

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«Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину „зверств украинских националистов“. Вполне возможно, что эти теракты будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения», — добавил Буданов.

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Он отметил, что в Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп.

1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенном в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, начался пожар. В результате возгорания жертв не было, в городе выстроились очереди за горючим.



Подконтрольные Кремлю СМИ со ссылкой на власти писали, что пожар на нефтебазе Белгорода «произошел в результате авиаудара с двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте». Украина отвергает причастность к взрывам.



Журналисты-расследователи Conflict Intelligence Team определили, что ракета, которая 1 апреля упала под Белгородом и которую, по версии Кремля, запустили из Украины, на самом деле летела с северо-востока, то есть с территории РФ.

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