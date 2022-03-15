Жертвы России в войне против Украины. От рук оккупантов погибли трое журналистов, десятки ранены — Денисова 15 марта, 13:17 Цей матеріал також доступний українською В Ирпене российские оккупанты убили американского журналиста Брента Рено (Фото:Андрей Небитов/Facebook)

В результате полномасштабного вторжения России в Украину погибли трое журналистов, десятки пострадали.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Оккупанты РФ ведут борьбу с объективным освещением их военных преступлений в Украине — убивают и обстреливают журналистов. От рук рашистских боевиков пострадало уже по меньшей мере 35 журналистов», — написала она в Telegram.

Денисова напомнила, что в результате обстрелов под Николаевом погиб журналист Виктор Дударь, телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетных обстрелов в Киеве. Гражданин США Брент Рено, видеожурналист и документалист, был убит на блокпосту в Ирпене.

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Многие журналисты получили ранения от целенаправленных обстрелов оккупантов.

Денисова рассказала о нескольких таких случаях. Так, возле Николаева бронированный автомобиль с маркировкой Press швейцарского журналиста Гийома Брике обстреляли оккупанты, он получил ранения.

Двое журналистов чешского издания Voxpot Майда Сламова и Войтех Богач попали под обстрел российских войск. Два датских корреспондента издания Ekstra-Bladet — журналист Стефан Вайхерт и фотограф и репортер Эмиль Фильтенборг Миккельсен получили огнестрельные ранения.

Российские войска также напали на британскую телевизионную группу Sky News — главный корреспондент Стюарт Рэмзи и его четыре коллеги возвращались в Киев, когда попали в засаду. Пуля попала Рэмзи в спину, оператора Ричи Моклера спас бронежилет, по которому стреляли дважды.

Под прицельным огнем также оказались объекты телевизионной инфраструктуры Украины — враг пытался уничтожить Киевскую, Луцкую, Ровенскую телебашни, захватил телебашни и телевизионные студии во временно захваченных городах.

Денисова подчеркнула, что убийства и обстрелы журналистов являются грубым нарушением Гаагских конвенции и декларации, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях суходольной войны, устанавливающих гарантии безопасности для журналистов.

«Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины», — резюмировала она.

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