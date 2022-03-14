Самолеты, вертолеты и беспилотник. За сутки украинские военные уничтожили восемь единиц авиатехники российских оккупантов 14 марта, 13:17 Цей матеріал також доступний українською Украинская авиация уничтожает технику противника (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

За минувшие сутки украинские военные поразили четыре самолета, три вертолета и беспилотник российских оккупантов.

Как сообщили в Минобороны, на одном из стратегических направлений в Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников. Противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям.

По предварительным данным, были зафиксированы три попадания по самолетам противника. Зенитные ракетные войска также сообщили о поражении трех вертолетов и одного беспилотника.

Оперативное командование Север также сообщило о еще одном сбитом российском самолете.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

14 марта — 19-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.



Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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