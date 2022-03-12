Вертолеты, беспилотник и бомбардировщик. Украинские военные рассказали о потерях авиации российских оккупантов за сутки

12 марта, 07:58
Цей матеріал також доступний українською
В ВСУ рассказали о потерях оккупантов в воздушных боях (Фото:Командование Воздушных войск ВСУ/Facebook)

В ВСУ рассказали о потерях оккупантов в воздушных боях (Фото:Командование Воздушных войск ВСУ/Facebook)

За сутки, 11 марта, украинские зенитчики и авиация уничтожили четыре вражеских вертолета, беспилотник и истребитель-бомбардировщик Су-34, которые задействованы в войне России против Украины.

Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, украинские военные на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провели до десяти воздушных боев по нескольким направлениям и вернулись без потерь. По вражеским самолетам было выпущено девять ракет «воздух-воздух» средней и малой дальности.

Зенитные ракетные подразделения Бук-М1 и С-300 поразили пять воздушных целей — беспилотный летательный аппарат Форпостм и четыре вертолета российских оккупантов. .

Читайте также:
Активность РФ в небе снизилась: британское Минобороны отметило неожиданную эффективность украинской ПВО

«Также есть информация от противовоздушной обороны оперативного командования Север о поражении рашистского истребителя-бомбардировщика Су-34 на Черниговщине», — добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/331806702320618

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

12 марта — 17-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Читайте также:
«До завершения еще далеко». Россия разбила себе нос, но это лишь первая фаза войны — военный эксперт Майкл Кофман

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Авиация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ