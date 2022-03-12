Вертолеты, беспилотник и бомбардировщик. Украинские военные рассказали о потерях авиации российских оккупантов за сутки 12 марта, 07:58 Цей матеріал також доступний українською В ВСУ рассказали о потерях оккупантов в воздушных боях (Фото:Командование Воздушных войск ВСУ/Facebook)

За сутки, 11 марта, украинские зенитчики и авиация уничтожили четыре вражеских вертолета, беспилотник и истребитель-бомбардировщик Су-34, которые задействованы в войне России против Украины.

Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, украинские военные на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провели до десяти воздушных боев по нескольким направлениям и вернулись без потерь. По вражеским самолетам было выпущено девять ракет «воздух-воздух» средней и малой дальности.

Зенитные ракетные подразделения Бук-М1 и С-300 поразили пять воздушных целей — беспилотный летательный аппарат Форпостм и четыре вертолета российских оккупантов. .

«Также есть информация от противовоздушной обороны оперативного командования Север о поражении рашистского истребителя-бомбардировщика Су-34 на Черниговщине», — добавили в ведомстве.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

12 марта — 17-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.



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