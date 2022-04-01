Удар оккупантов по Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 24 человек, спасатели разбирают завалы третьи сутки 1 апреля, 09:14 Цей матеріал також доступний українською Спасатели разбирают завалы уже трое суток (Фото:ГСЧС)

Количество погибших в результате удара российских оккупантов по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 24 человек.

По данным спасателей, по состоянию на 7:00 1 апреля из-под завалов достали тела 23 погибших, один из пострадавших умер в реанимации.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



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Завалы продолжают разбирать третьи сутки, поисково-спасательная операция идет круглосуточно.

29 марта российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения.

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Ранее сообщалось о 20 погибших и 33 пострадавших, 18 человек были спасены.

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