Более половины украинских детей покинули свои дома из-за полномасштабного вторжения России — ЮНИСЕФ 25 марта, 08:34 Цей матеріал також доступний українською Более четырех миллионов украинских детей стали переселенцами (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

Более 4,3 млн украинских детей из 7,5 млн всего детского населения Украины покинули свои дома из-за полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — последние новости

Как сообщили в ЮНИСЕФ, 1,8 млн детей из них родители вывезли за границу. 2,5 млн на данный момент являются внутренне перемещенными лицами.

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«Война вызвала одно из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны. Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для последующих поколений», — прокомментировала данные исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Она добавила, что безопасность детей, их благополучие и доступ к основным услугам находятся под угрозой из-за «безостановочного ужасающего насилия».

14 марта Всемирная организация здравоохранения оценила количество пострадавших в результате войны России против Украины в 18 млн человек.

20 марта в ООН заявили, что свои дома покинули 10 млн украинцев.

21 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что внутренне перемещенными лицами стали 11−12 млн украинцев.

22 марта в ООН заявили, что Украину покинули уже 3,5 млн жителей страны, около 2 млн человек из них приняла Польша.

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 марта — 30-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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