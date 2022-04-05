95% украинцев верят, что Украина сможет отразить нападение России — опрос 5 апреля, 16:18 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные освобождают города на севере страны (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

95% украинцев верят, что Украина сможет отразить нападение России.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

При этом, уверенность в скорой победе «за несколько недель» начала снижаться с 47% в середине марта до 35%.

Видео дня

Вместо этого выросли позиции «за несколько месяцев» и «полгода-год». 14% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 30 по 31 марта. Было опрошено 1500 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

В начале месяца в победу Украины верили 88% украинцев.

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 апреля — 41-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.