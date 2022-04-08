Треть украинцев, которые покинули свои дома из-за войны, планируют вернуться в ближайшее время — опрос 8 апреля, 11:39 Цей матеріал також доступний українською Более четырех миллионов украинцев выехали за границу с началом боевых действий (Фото:Leonhard Foeger/Reuters)

Треть украинцев, которые покинули свои дома с началом полномасштабного вторжения России, планируют вернуться в ближайшее время.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой рейтинг.

Каждый четвертый заявил, что еще немного подождет. Около 40% выражают готовность возвратиться, но только после окончания войны.

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Социологи напомнили, что сменить место жительства пришлось 20% взрослого населения. Больше тех, кто был вынужден уехать, в восточных регионах (46%). Также больше уехало молодежи (31%), старшим труднее покинуть свой дом (13%).

Опрос проводился 6 апреля. Было опрошено 1200 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статическая погрешность не превышает 2,8%.

По последним данным ООН, более 4,3 миллионов украинцев выехали за границу, около 10 млн человек являются внутренне перемещенными лицами.

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 апреля — 44-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс. Из-за этого жителей Донецкой, Луганский и Харьковской областей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.



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