Вертолеты, истребители и беспилотники. За сутки украинские военные уничтожили шесть единиц техники оккупантов

13 марта, 08:58
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Украинская авиация уничтожает технику противника (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

Украинская авиация уничтожает технику противника (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

За минувшие сутки украинские военные уничтожили шесть единиц техники российских оккупантов.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два беспилотника.

Отпор дали ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271292168517202

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

13 марта — 18-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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