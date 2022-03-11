С начала войны против Украины Россия выпустила по мирным городам более 300 ракет — Залужный

11 марта, 14:05
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Россия обстреливает украинские города с воздуха (Фото:Oleksandr Lapshyn/Reuters)

Россия обстреливает украинские города с воздуха (Фото:Oleksandr Lapshyn/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты выпустили 328 ракет по мирным украинским населенным пунктам.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, были выпушены оперативно-тактические ракеты наземного и морского базирования типа Искандер и Калибр, точка В, ракет класса Х.

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«Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала», — отметил он.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

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11 марта — 16-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

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В ночь на 11 марта оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

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В Днепре погиб один человек, в Луцке в результате авиаудара по военному аэродрому жертвами стали двое украинских военнослужащих, еще шесть получили ранения.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Ракеты Валерий Залужный Война России против Украины

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