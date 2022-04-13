«Тела со следами пыток». В Сумской области российские оккупанты убили более 100 мирных жителей, многие пропали без вести — глава ОВА

13 апреля, 15:41
Цей матеріал також доступний українською
Тростянец Сумской области освободили от российских оккупантов, населенный пункт разрушен (Фото:Oleg Pereverzev/Reuters)

Тростянец Сумской области освободили от российских оккупантов, населенный пункт разрушен (Фото:Oleg Pereverzev/Reuters)

Поддержи НВ

В Сумской области российские оккупанты убили более 100 мирных жителей, много человек пропасли без вести.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на брифинге.

«Погибло более 100 мирных жителей, но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела — со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову, это страшные вещи», — рассказал он.

Видео дня

По словам Живицкого, есть пропавшие без вести и те, кто попал в плен. Он также сообщил о мирных жителях, о судьбе которых вообще ничего не известно.

Слушайте подкаст на эту тему

«На дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин, неизвестно. В больницах много раненых, много наших раненых в больницах соседних областей», — добавил глава ОВА.

Читайте также:
«Орки не забирают свои трупы». Глава Сумской области рассказал о ситуации с зачисткой оккупантов

Живицкий также рассказал, что есть очень серьезная психологическая травма у перенесших оккупацию у людей, через населенные пункты которых проезжали колонны из тысяч единиц вражеской техники.

«Оккупанты обстреливали все вокруг, стреляли из танков, автоматов, гранатометов по мирным жителям, по старикам с детьми. Наши люди на болотах прятались, на сельхозпредприятиях, в силосных ямах. Это был террор и ужас, который устраивали россияне у нас в регионе», — резюмировал он.

С конца марта оккупанты начали покидать населенные пункты Киевской, Сумской и Черниговской областей, минируя территории.

С этого момента началось разминирование территорий.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X