«Тела со следами пыток». В Сумской области российские оккупанты убили более 100 мирных жителей, многие пропали без вести — глава ОВА 13 апреля, 15:41 Цей матеріал також доступний українською Тростянец Сумской области освободили от российских оккупантов, населенный пункт разрушен (Фото:Oleg Pereverzev/Reuters)

В Сумской области российские оккупанты убили более 100 мирных жителей, много человек пропасли без вести.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на брифинге.

«Погибло более 100 мирных жителей, но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела — со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову, это страшные вещи», — рассказал он.

Видео дня

По словам Живицкого, есть пропавшие без вести и те, кто попал в плен. Он также сообщил о мирных жителях, о судьбе которых вообще ничего не известно.

Слушайте подкаст на эту тему

«На дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин, неизвестно. В больницах много раненых, много наших раненых в больницах соседних областей», — добавил глава ОВА.

Живицкий также рассказал, что есть очень серьезная психологическая травма у перенесших оккупацию у людей, через населенные пункты которых проезжали колонны из тысяч единиц вражеской техники.

«Оккупанты обстреливали все вокруг, стреляли из танков, автоматов, гранатометов по мирным жителям, по старикам с детьми. Наши люди на болотах прятались, на сельхозпредприятиях, в силосных ямах. Это был террор и ужас, который устраивали россияне у нас в регионе», — резюмировал он.

С конца марта оккупанты начали покидать населенные пункты Киевской, Сумской и Черниговской областей, минируя территории.

С этого момента началось разминирование территорий.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.