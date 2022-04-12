В Украине разминировали почти 170 населенных пунктов в семи областях — ОПУ

12 апреля, 16:46
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Спасатели разминируют территории, где находились российские оккупанты (Фото:ГСЧС)

Спасатели разминируют территории, где находились российские оккупанты (Фото:ГСЧС)

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По состоянию на 12 апреля в Украине разминировали 168 населенных пунктов в семи областях Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге.

«Всего разминировано 168 населенных пунктов из 1500, которые были под оккупацией на территории семи областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Черниговская», — уточнил он.

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Тимошенко добавил, что 38% населенных пунктов на территории этих областей уже активировали работу местных органов самоуправления.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/308760961343159/

Накануне спасатели сообщили, что около 300 тысяч кв. км территории Украины необходимо разминировать.

Пиротехнические подразделения в среднем за сутки обезвреживают от двух до шести тысяч взрывоопасных предметов.

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Основные усилия пиротехнических подразделений сосредоточены на Ирпенско-Бучанском, Броварском, Черниговском, Нежинском направлениях, в Сумской области — в Тростянце и других населенных пунктах.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   ГСЧС Разминирование Война России против Украины

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