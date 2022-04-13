Война России против Украины: от рук оккупантов погибли более 190 детей 13 апреля, 09:19 Цей матеріал також доступний українською По всей Европе проходят акции в память о погибших в Украине детях (Фото:Lehtikuva/Jussi Nukari/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 191 ребенок, 349 детей получили ранения.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Такие данные по состоянию на среду, 13 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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В Офисе генпрокурора также рассказали о последних случаях гибели детей.

Так, при фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории Бородянки и села Королевка Киевской области были обнаружены обгоревшие тела девушки 16 лет и 10-летний мальчик.

11 апреля оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове, погибли полуторамесячный ребенок и 12-летний подросток. Еще четверо детей в возрасте 1, 4, 5 и 9 лет получили ранения.

В этот же день в Херсонской области в результате попадания снаряда в жилой дом 15-летняя девочка получила тяжелые ранения.

Россия напала на Украину 24 февраля. 13 апреля — 49-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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