Война России против Украины: от рук оккупантов погибли более 190 детей

13 апреля, 09:19
Цей матеріал також доступний українською
По всей Европе проходят акции в память о погибших в Украине детях (Фото:Lehtikuva/Jussi Nukari/Reuters)

По всей Европе проходят акции в память о погибших в Украине детях (Фото:Lehtikuva/Jussi Nukari/Reuters)

Поддержи НВ

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 191 ребенок, 349 детей получили ранения.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Такие данные по состоянию на среду, 13 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Видео дня

В Офисе генпрокурора также рассказали о последних случаях гибели детей.

Так, при фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории Бородянки и села Королевка Киевской области были обнаружены обгоревшие тела девушки 16 лет и 10-летний мальчик.

Читайте также:
Мужа застрелили, жена и трое детей пропали без вести: как Большая Дымерка пережила оккупацию — репортаж НВ

11 апреля оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове, погибли полуторамесячный ребенок и 12-летний подросток. Еще четверо детей в возрасте 1, 4, 5 и 9 лет получили ранения.

В этот же день в Херсонской области в результате попадания снаряда в жилой дом 15-летняя девочка получила тяжелые ранения.

Россия напала на Украину 24 февраля. 13 апреля — 49-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

Читайте также:
Новая волна Маршей Матерей. В Америке и Европе почтили память погибших в Буче, Краматорске, Мариуполе, Ирпене и других городах Украины

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Дети Смерть Офис генерального прокурора Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X