Жертвы российских оккупантов. В Украине с начала войны погиб 161 ребенок, более 260 ранены — Офис генпрокурора 4 апреля, 09:48 Цей матеріал також доступний українською По данным Офиса генпрокурора, ранения получили 264 ребенка (Фото:Marko Djurica/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 161 ребенок, 264 получили ранения, сообщили в Офисе генпрокурора.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Такие данные по состоянию на понедельник, 4 апреля.

В ведомстве отметили, что эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

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По официально установленным данным больше всего детей пострадало в Киевской — 75, Донецкой — 78, Харьковской — 59, Черниговской — 49, Николаевской — 34, Луганской — 31, Запорожской — 22, Херсонской — 29, Сумской — 16 Житомирской — 15 областях, а также в Киеве — 16.

В Офисе генпрокурора также рассказали последствие случаи преступлений российских оккупантов в отношении детей.

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Так, 2 апреля был ранен 9-летний ребенок во время обстрелов Угледара. 3 апреля в результате обстрела Николаева были ранены 11 человек, один из которых ребенок. В этот же день в результате обстрелов Харькова ранения получили трое детей.

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 апреля — 40-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

2 апреля вся Киевская область была освобождена от оккупантов, после этого весь цивилизованный мир был увидел зверства российских военных на захваченных территориях Украины.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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