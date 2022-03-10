Война России против Украины: с начала полномасштабного вторжения погиб 71 ребенок, более 100 детей ранены 10 марта, 15:46 Цей матеріал також доступний українською Весь мир призывает Россию остановить войну против Украины (Фото:Issam Abdallah/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 71 ребенок, более 100 детей ранены.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, озвучивая данные по состоянию на 11:00 10 марта.

Денисова также перечислила ряд случаев, когда в результате обстрелов российскими оккупантами мирных украинских городов погибли дети.

Так, в Малине Житомирской области в результате авиационного удара разрушены семь частных одноэтажных жилых домов, погибли пять человек, из них трое детей (пятилетняя девочка и двое детей 2021 года рождения).

16-летний подросток погиб при обстреле на рынке в поселке Жуковского в Харьковской области.

Минувшей ночью в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанское Изюмского района Харьковской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли четыре человека: две женщины и два ребенка, 5-летней девочке удалось выжить.

В Ирпене Киевской области 10-летняя девочка получила сквозное ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

10 марта — 15-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.