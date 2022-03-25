Данные Офиса генпрокурора: с начала войны от рук оккупантов погибли 135 детей, более 180 получили ранения

25 марта, 08:55
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Дети становятся жертвами войны России против Украины (Фото:Christian Hartmann/Reuters)

Дети становятся жертвами войны России против Украины (Фото:Christian Hartmann/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 135 детей, 184 ребенка получили ранения.

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Такие данные по состоянию на утро пятницы, 25 марта, обнародовали в Офисе генпрокурора.

Больше всего детей пострадало в Киевской — 64, Харьковской — 44, Донецкой — 46, Черниговской — 34, Николаевской — 25, Запорожской — 26, Житомирской — 15, Херсонской — 15 и Сумской — 14 областях, а также в Киеве — 16.

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24 марта из-за обстрела российскими оккупантами села Новомихайловка Донецкой области двое детей 6 и 13 лет получили ранения.

В селе Обильное Запорожской области трое подростков — 13, 14 и 15 лет взорвались на мине. Их госпитализировали в Мелитопольскую больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 марта — 30-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Дети Смерть Война России против Украины

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