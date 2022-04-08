Полномасштабное вторжение РФ: с начала войны в Украине от рук оккупантов погибло 169 детей, более 300 получили ранения 8 апреля, 09:04 Цей матеріал також доступний українською Каждый день в Украине от рук оккупантов умирают дети (Фото:Nacho Doce/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 169 детей, 306 получили ранения различной степени тяжести.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Такие данные по состоянию на пятницу, 8 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской — 88, Донецкой — 81, Харьковской — 75, Черниговской — 50, Николаевской — 40, Луганской — 35, Запорожской — 22, Херсонской — 29, Сумской — 1 Житомирской — 15 областях, а также в Киеве — 16.

Там рассказали, что в Буче Киевской области в месте массового захоронения среди взрослых погибших обнаружено тело 15-летней девочки.

7 апреля в Днепропетровской области в результате обстрела военными РФ лодки, в которой находились 14 человек, погиб один ребенок и еще два 4 и 16 лет получили ранения.

6 и 7 апреля во время вражеских обстрелов Северодонецка Луганской области ранения получили двое несовершеннолетних.

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 апреля — 44-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



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