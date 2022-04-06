Жертвы российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 167 детей — Офис генпрокурора 6 апреля, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты расстреливали машины с надписью Дети (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 167 детей, 279 получили ранения разной степени тяжести.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Такие данные по состоянию на среду, 6 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

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По полученным данным больше пострадало детей в Киевской — 78, Донецкой — 81, Харьковской — 64, Черниговской — 49, Николаевской — 39, Луганской — 31, Запорожской — 22, Херсонской — 29, Сумской — 16, Житомирской — 15 областях, а также в Киеве — 16.

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Продолжается принудительный вывоз детей из Украины в Россию. Из лечебного учреждения в Мариуполе оккупанты принудительно вывезли 12 детей, находившихся там на лечении.

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 апреля — 42-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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