Преступления РФ в Украине: с начала войны от рук оккупантов погибло 145 детей 30 марта, 08:57 Цей матеріал також доступний українською 11-летняя Милана получила ранения во время обстрела Мариуполя (Фото:Marko Djurica/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 145 детей, более 222 ребенка получили ранения.

Такие данные по состоянию на среду, 30 марта, обнародовали в Офисе генпрокурора.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Больше всего пострадало детей в Киевской — 69, Харьковской — 49, Донецкой — 54, Черниговской — 39, Николаевской — 30, Луганской — 28, Запорожской — 22, Херсонской — 25, Сумской — 16, Житомирской — 15 областях, а также в Киеве — 16.

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Из-за бомбежек и обстрелов повреждено 790 учебных заведений. 75 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

В Офисе генпрокурора уточнили, что данные о жертвах не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Россия напала на Украину 24 февраля. 30 марта — 35-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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