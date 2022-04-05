Данные Офиса генпрокурора: с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 165 детей 5 апреля, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреливали машины с надписью Дети (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 165 детей, 266 получили ранения разной степени тяжести.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Такие данные по состоянию на вторник, 5 апреля, озвучили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

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Больше всего пострадало детей в Киевской — 77, Донецкой — 78, Харьковской — 61, Черниговской — 49, Николаевской — 35, Луганской — 31, Запорожской — 22, Херсонской — 29, Сумской — 16, Житомирской — 15 областях, а также в Киеве — 16.

Там также рассказали о последних преступлениях оккупантов в отношении детей.

Так, 4 апреля в результате вражеского обстрела Николаева погиб ребенок.

Также стало известно, что во время оккупации Ворзеля Киевской области военнослужащие страны-агрессора бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина, после чего произвели обстрел, в результате которого ребенок погиб на месте, а мать — через два дня в том же подвале.

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 апреля — 41-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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