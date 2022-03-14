Жертвы российских оккупантов. С начала войны в Украине погибли 90 детей, более 100 ранены — Офис генпрокурора 14 марта, 10:37 Цей матеріал також доступний українською Ребенок был ранен во время обстрела Харькова российскими оккупантами (Фото:Oleksandr Lapshyn/Reuters)

С начла полномасштабного вторжения России в Украину погибли 90 детей, более 100 были ранены.

Такую статистику обнародовали в Офисе генпрокурора по состоянию на утро понедельника, 14 марта.

По данным ведомства, больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Эти цифры не окончательны, ввиду отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно захваченных территориях.

В Офисе генпрокурора отметили, что за минувшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погибли двое детей, еще двое получили ранения.

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Днем ранее сообщалось о 85 погибших детях.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

14 марта — 19-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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