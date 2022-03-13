Жертвы атак России. С начала войны в Украине погибли 85 детей, почти 100 получили ранения — Офис генпрокурора 13 марта, 12:26 Цей матеріал також доступний українською 9 марта оккупанты разгромили роддом и детскую больницу в Мариуполе, среди погибших был ребенок (Фото:Ukraine Military/Handout/Reuters)

С начла полномасштабного вторжения России в Украину погибли 85 детей, почти 100 были ранены.

Такую статистику обнародовали в Офисе генпрокурора по состоянию на утро воскресенья, 13 марта.

По данным ведомства, больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Там также рассказали о жертвах российских оккупантов за последние несколько дней.

Так, 11 марта при попытке эвакуации оккупанты расстреляли гражданский автомобиль, в результате обстрела погиб ребенок.

В Изюмском районе Харьковской области на блокпосту противник расстрелял легковой автомобиль, в результате чего погибли женщина и ребенок.

12 марта на автомобильной дороге в поселке Гусаровка Балаклейского района Харьковской области из-за обстрела частного автомобиля погибла семья с 3-летним ребенком.

Днем ранее сообщалось о 79 погибших детях.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

13 марта — 18-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.