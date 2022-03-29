Больше всего — в Киевской области. С начала войны в Украине погибли 144 ребенка, более 220 детей получили ранения — Офис генпрокурора 29 марта, 09:13 Цей матеріал також доступний українською В центре Львова устроили акцию в память о погибших от рук оккупантов детей, с того дня их количество увеличилось (Фото:Андрей Садовый/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 144 ребенка, более 220 детей получили ранения.

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Такие данные по состоянию на вторник, 29 марта, обнародовали в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской — 68, Харьковской — 49, Донецкой — 54, Черниговской — 38, Николаевской — 30, Луганской — 28, Запорожской — 22, Херсонской — 25, Житомирской — 15 и Сумской — 15 областях, а также в Киеве — 16.

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Также устанавливается количество погибших и раненых детей в Мариуполе.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 773 учебных заведения, 75 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской областях, Киеве, Николаевской, Житомирской, Сумской, Киевской и Херсонской областях.

Эти цифры не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрелов, где страна-агрессор ведет активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 марта — 34-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

