Война России против Украины: с начала вторжения Укрзализныця эвакуировала более двух миллионов человек 11 марта, 11:54 Цей матеріал також доступний українською Более двух миллионов человек покинули свои дома на поездах из-за войны РФ против Украины (Фото:УЗ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Укрзализныця эвакуировала уже более двух миллионов человек.

В пресс-службе компании отметили, что 226 тысяч из них выехали за границу.

Больше всего пассажиров были эвакуированы из Киева и Харькова, которые находятся под постоянной бомбардировкой российских оккупантов.

Самый популярный международный железнодорожный маршрут — в Польшу.

Укрзализныця продолжает эвакуацию мирного населения.

Также компания уже разрабатывает план возвращения населения домой после окончания боевых действий.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

11 марта — 16-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.



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