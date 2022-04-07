В Бородянке пропавшими без вести считаются около 200 человек — Геращенко
Спасатели только начинают разбирать завалы в Бородянке (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
В Бородянке Киевской области пропавшими без вести считаются около 200 местных жителей.
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Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко на брифинге.
«По информации Бородянского сельского головы, пропавшими без вести считаются в настоящее время около 200 жителей Бородянки. И мы понимаем, что многие из них исчезли уже навсегда», — сказал он.
Геращенко добавил, что Украина никогда не простит это преступление и Россия будет отвечать за них.
Он отметил, что в городе уже начались работы по разбору завалов домов, которые были разрушены в результате авиабомбардировок оккупантами.
«После начала работ вчера по двум домам по адресу улица Соборная, уже найдены тела четырех украинцев, погибших под завалами этих домов. И это только начало», — добавил Геращенко.
Советник главы МВД уточнил, что неизвестно, сколько еще людей находятся под завалами.
2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене и в направлении Житомирской трассы.
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.
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