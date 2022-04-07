В Бородянке пропавшими без вести считаются около 200 человек — Геращенко 7 апреля, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Спасатели только начинают разбирать завалы в Бородянке (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В Бородянке Киевской области пропавшими без вести считаются около 200 местных жителей.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко на брифинге.

«По информации Бородянского сельского головы, пропавшими без вести считаются в настоящее время около 200 жителей Бородянки. И мы понимаем, что многие из них исчезли уже навсегда», — сказал он.

Видео дня

Геращенко добавил, что Украина никогда не простит это преступление и Россия будет отвечать за них.

Он отметил, что в городе уже начались работы по разбору завалов домов, которые были разрушены в результате авиабомбардировок оккупантами.

«После начала работ вчера по двум домам по адресу улица Соборная, уже найдены тела четырех украинцев, погибших под завалами этих домов. И это только начало», — добавил Геращенко.

Советник главы МВД уточнил, что неизвестно, сколько еще людей находятся под завалами.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке Киевской области.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.