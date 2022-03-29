Большинство из них — православные храмы. С начала войны против Украины Россия разрушила более 60 религиозных сооружений — карта 29 марта, 10:16 Цей матеріал також доступний українською Россия разрушила православный храм в селе Лукьяновка под Киевом (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия разрушила более 60 религиозных сооружений.

Война России против Украины — последние новости

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, пострадали объекты духовного значения в не менее восьми областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

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«Подавляющее большинство из них — православные храмы. Разрушениям подверглись также мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций», — добавили там.

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В Генштабе ВСУ также опубликовали интерактивную карту, которая позволяет увидеть все пострадавшие религиозные сооружения.

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 марта — 34-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.