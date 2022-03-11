«Бомбили мирные города». За сутки украинские военные поразили десять единиц воздушной техники оккупантов 11 марта, 08:31 Цей матеріал також доступний українською Воздушные войска ВСУ на защите украинского неба (Фото:Командование Воздушных войск ВСУ/Facebook)

За минувшие сутки украинские военные поразили десять единиц воздушной техники российских оккупантов, которые бомбили мирные города Украины.

Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, 10 марта ракетными войсками были поражены четыре воздушных цели — предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России.

По информации авиации Воздушных Сил, также поражены не менее четырех воздушных целей, преимущественно самолеты Су-25.

В Сухопутных войска ВСУ заявили, что удалось на разных направлениях сбить два штурмовика оккупантов Су-25.

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Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины нанесла сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники российских фашистских оккупантов.

По предварительной информации — это целый полк десантных войск России с полным комплектом техники: танки, БМП и Грады.

В ночь на 11 марта оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

11 марта — 16-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

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