Оккупанты снизили темпы продвижения вглубь Украины — Минобороны

10 марта, 23:08
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что российские войска замедлили темпы продвижения по территории Украины.

В эфире всеукраинского марафона представительница Минобороны рассказала, что противник уменьшил интенсивность продвижения своих войск вглубь территории Украины, ВСУ дают отпор и не позволяют оккупантам продвигаться. В то же время враг не оставляет планов перейти в активную фазу наступления в будущем.

"…Мы не должны расслабляться. Это изнурительная борьба, мы точно победим, просто нужно время и силы, потому что враг — это огромная армия. Для того, чтобы победить, нужно определенное время и усилия", — добавила Маляр.

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные остановили наступление оккупантов по всем направлениям, они несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Министерство обороны Украины Война России против Украины

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