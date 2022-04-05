Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить украинских военных в преступлениях оккупантов — СБУ 5 апреля, 15:09 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты собирают тела погибших в результате обстрелов РФ на захваченных улицах Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить украинских военных в преступлениях, которые совершили российские оккупанты.

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Как сообщили в Службе безопасности Украины, оккупанты планируют собрать в одном месте тела погибших от из обстрелов мариупольцев и представить их как массовых жертв украинских войск.

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«Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы „украинцы используют мирных жителей как живой щит“. На самом деле, именно русские войска уничтожают мариупольцев — еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах», — напомнили в ведомстве.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком.

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По последним данным, в Мариуполе с момента блокады погибли около 5000 мирных жителей, 210 из них — дети. На данный момент там остаются около 100 тысяч человек.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами.

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