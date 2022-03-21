Россия закрашивает названия и бортовые номера своих военных кораблей — Госпогранслужба 21 марта, 12:30 Цей матеріал також доступний українською Россия может готовить провокации, используя свои военные корабли (Фото:Минобороны РФ)

Россия закрашивает названия и бортовые номера своих военных кораблей на фоне полномасштабного вторжения в Украину, сообщили в Госпогранслужбе.

«В этой акции усматривается подготовка к предстоящим провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей», — отметили в украинском пограничном ведомстве.

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Там напомнили, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты неоднократно совершали подлости в Черном море.

«Под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов. Обстреляли четыре гражданских судна. Из одного из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу, захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда», — добавили в ГПСУ.

Там уточнили, что россияне также захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов.

2 марта российские военные пытались захватить судно под флагом Панамы, угрожая оружием, а затем затопили его. Судно обстреляли в 20 милях от Одессы. От попадания снаряда образовалась пробоина ниже ватерлинии.

26 февраля в Администрации морских портов Украины сообщили, что российские военные корабли захватили гражданское спасательное судно Сапфир, выполнявшее гуманитарную миссию в районе острова Змеиный.

9 марта оккупанты принудительно вели его в порт Севастополя.

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